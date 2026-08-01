Орталық Азия тұрақты үйлестіру тетігін қалыптастырды: сарапшы өңірдегі жаңа тәртіп туралы
Шолпан-Атада өткен Орталық Азия мен Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми кездесуі өңірлік жақындасудың символдық дипломатия шеңберінен шығып, нақты ынтымақтастыққа ұласқанын көрсетті.
1 Тамыз 2026, 11:48
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