Өрт аумағы – 1 гектар: СҚО-да қоқыс полигоны өртенді

Кеше 2026, 23:27
СҚО ТЖД баспасөз қызметі
Фото: СҚО ТЖД баспасөз қызметі

Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында Кладбинка ауылы маңындағы тұрмыстық қатты қалдықтар полигонында өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жалын құрғақ өсімдіктерге тарап, өрт аумағы шамамен 1 гектарды құрады.

Оқиға салдарынан елді мекенге қауіп төнген жоқ.

Тексеру нәтижесінде өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылғаны анықталды. Полигон «Кладбинка ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ теңгерімінде екені белгілі болды.

Аталған факті бойынша ҚР ӘҚБтК-нің 336-бабы негізінде 432 500 теңге көлемінде айыппұл салынды.

Ең оқылған:

