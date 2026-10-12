Ормуз бұғазында мұнай танкерінде жарылыс болып, өрт шықты

Осыған байланысты Иран тарапы Ормуз бұғазындағы навигациялық деректерін жасыратын кемелерді жау кемесі ретінде қарастырып, оларға қарсы тиісті шаралар қолданылатынын ескертті.

12 Қазан 2026, 04:10
АВТОР
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IRNA 12 Қазан 2026, 04:10
12 Қазан 2026, 04:10
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Фото: IRNA

Ормуз бұғазының оңтүстік бөлігінде ірі мұнай танкерінде жарылыс болып, машина бөлігінен өрт шыққан. Иран тарапының мәліметінше, бұған теңіз минасына жарылу себеп болған, деп хабарлайды BAQ.KZ IRNA агенттігіне сілтеме жасап.

Иран Ислам революциясы сақшылар корпусының (КСИР) Әскери-теңіз күштері хабарлағандай, шикі мұнайдың ірі партиясын тасымалдаған танкер Ормуз бұғазынан шығуға әрекет жасаған.

Иран тарапының мәліметінше, кеме автоматты сәйкестендіру жүйесі мен навигациялық датчиктерін өшіріп, халықаралық теңіз қатынасы ережелерін бұзған. Сондай-ақ келісілген қауіпсіз бағыттан ауытқып, кемелердің өтуіне тыйым салынған аймаққа кірген.

КСИР өкілдері соңғы екі тәулікте теңіз миналарына жарылған танкерлерге қатысты үшінші оқиға тіркелгенін мәлімдеді.

Осыған байланысты Иран тарапы Ормуз бұғазындағы навигациялық деректерін жасыратын кемелерді жау кемесі ретінде қарастырып, оларға қарсы тиісті шаралар қолданылатынын ескертті.

Оқиға әлемдік мұнай мен басқа да көмірсутектерді тасымалдауда маңызды рөл атқаратын Ормуз бұғазындағы жағдайдың шиеленісуі аясында болған.

Материал жарияланған сәтте АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM), теңіз қауіпсіздігіне жауапты халықаралық ұйымдар және кеме операторы оқиғаға қатысты түсініктеме бермеген.

Танкердің қай елге тиесілі екені, экипаж мүшелерінің жағдайы және мұнайдың теңізге төгілу қаупі туралы нақты ақпарат жарияланбаған.

Ескерту: танкердің минаға жарылғаны туралы мәлімет әзірге Иран тарапының мәлімдемесіне негізделген. Оқиғаның мән-жайы тәуелсіз дереккөздер арқылы расталмаған.

 
 

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