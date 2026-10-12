Ормуз бұғазында мұнай танкерінде жарылыс болып, өрт шықты
Осыған байланысты Иран тарапы Ормуз бұғазындағы навигациялық деректерін жасыратын кемелерді жау кемесі ретінде қарастырып, оларға қарсы тиісті шаралар қолданылатынын ескертті.
12 Қазан 2026, 04:10
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12 Қазан 2026, 04:1012 Қазан 2026, 04:10
48Фото: IRNA
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