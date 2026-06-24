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  • Оқушылар қауіпті сайттарға кірген: Абай облысында 8 мектептің директоры жауапқа тартылды

Оқушылар қауіпті сайттарға кірген: Абай облысында 8 мектептің директоры жауапқа тартылды

Абай облысындағы 8 мектепте қауіпті сайттарға шектеу қойылды.

Бүгiн 2026, 15:54
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат Бүгiн 2026, 15:54
Бүгiн 2026, 15:54
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат

Абай облысында прокуратура балаларды зиянды интернет-контенттен қорғады.

Үржар ауданының прокуратурасы жалпы білім беру ұйымдарында ҚР «Білім туралы» Заңының 43-бабы талаптарының сақталуына тексеру жүргізді.

Белгіленген талаптарға қарамастан, 8 мектепте балалардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін тыйым салынған сайттарға (оның ішінде суицидтік, зорлық-зомбылық сипатындағы және ересектерге арналған контенттерге) еркін қолжетімділік болғаны анықталды.

Прокурорлық қадағалау актісі бойынша мектеп директорлары ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 409-бабы 7-2-бөлігі бойынша әкімшілік жауаптылыққа тартылып, айыппұлдар салынды. Сонымен қатар, аталған барлық білім беру ұйымдарында тыйым салынған интернет-ресурстарға қолжетімділік шектелді. Қабылданған шаралар нәтижесінде 1609 мыңнан астам баланың құқықтары қорғалды, деп хабарлады Абай облысы прокуратурасының баспасөз қызметі. 

Прокуратура ескертеді: кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайда, заңды өкілдер немесе балалар облыс прокуратурасының сенім телефонына: 8 (7222) 60-07-50 хабарласа алады.

Еске салайық, бұған дейін ІІМ балалардың жазғы демалыстағы қауіпсіздігіне қатысты үндеу жасады.

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