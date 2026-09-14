OpenAI 2026 жылы жасанды интеллект қауіптеріне байланысты IPO-дан бас тартты
ChatGPT жасаушысы OpenAI 2026 жылдың соңына дейін IPO (акцияларын биржада алғашқы жария орналастыру) өткізуді жоспарлап отырған жоқ. Бұл туралы компания басшысы Сэм Альтман Fortune журналына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта жасанды интеллект қауіпсіздігіне деген назардың артуына байланысты биржаға шығу сәтсіз шешім болар еді.
«Қауіпсіздік төңірегінде болып жатқан жайттарды ескерсек, қазір биржаға шығуға қолайсыз уақыт болар еді. Біз бұл мәселеде ешқандай қысым көріп тұрған жоқпыз», – деді Альтман.
Бұған дейін OpenAI IPO өткізу үшін құпия құжаттарды тапсырғаны хабарланған болатын. Маусым айында компания 2026 жылдың күзінде-ақ листинг жасау мүмкіндігін қарастырғанымен, мерзімдері өзгеруі мүмкін еді.
Компания ЖИ дамуын бәсеңдету мүмкіндігін талқылап жатыр
Сұхбат барысында Альтман адам бақылауынан шығып кетуі мүмкін жасанды интеллектінің пайда болуы негізінен ықтимал екенін мойындады. Оның айтуынша, OpenAI қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда, қажет болған жағдайда модельдерді оқытуды уақытша тоқтатуға немесе толығымен доғаруға дайын.
Сонымен қатар, OpenAI басшысы қауіпсіздік тетіктері жүйелердің мүмкіндіктерінен қалып қойып жатқандықтан, ең қуатты жүйелерді дамытуды бәсеңдету және тәуекелдерді азайту үшін ірі ЖИ әзірлеушілері бірлескен шаралар туралы келісе алуы мүмкін екенін жоққа шығармады.
OpenAI-дың IPO-сы енді 2027 жылдан ерте емес деп күтілуде. Дегенмен, компания әзірге биржаға шығатын нақты күнін атаған жоқ.
Еске салайық, бұған дейін OpenAI қауіпті жасанды интеллект жүйелеріне арналған «апаттық түймені» дайындап жатқаны хабарланды.
Адам интеллектімен теңескен GPT 6 Astra-ны таныстырып, жаңа нейрожелі нені үйренгенін жеткізді.
Ең оқылған:
- Астанада шетелдік блогермен видеоға түскен полицейлер жұмыстан қуылды
- Ормуз бұғазындағы жағдай: АҚШ 100 сауда кемесінің бағытын өзгертті
- Қазақстанға заңсыз кіргізілмек болған 107 тонна өнім кері қайтарылды Ақбота
- Қазақтың тұскиізі БРИКС логотипіне енді
- Тегін берілетін дәріні заңсыз сатқан: 60-тан астам дәріхана мен медициналық ұйым жазаланды