Оңтүстік Қытай теңізінде кеме апаты болды

Вьетнамның «Кхой Нгуен 18» кемесі суға батып, қалған жолаушыларды іздеу операциясы жалғасып жатыр.

26 Шілде 2026, 16:49
АВТОР
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istockphoto.com 26 Шілде 2026, 16:49
26 Шілде 2026, 16:49
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Фото: istockphoto.com

Вьетнамның «Кхой Нгуен 18» кемесі Оңтүстік Қытай теңізіндегі Наньша архипелагының Юншу рифі маңында апатқа ұшырап, суға батып кетті. Жексенбі күні сағат 07:30-дағы жағдай бойынша 37 адам құтқарылды.

Синьхуа агенттігі таратқан ақпаратқа сәйкес, құтқарылғандардың барлығы – апатқа ұшыраған «Кхой Нгуен 18» кемесінің Вьетнам азаматтары. Кеме бортында барлығы 62 адам болған.

Сенбі күні шамамен сағат 18:23-те Қытайдың Көлік министрлігіне қарасты Наньхай құтқару бюросының «Наньхай Цзю 115» құтқару кемесінің экипажы теңізде апатқа ұшыраған кемеден жіберілген болуы мүмкін парашюттік сигналдық зымыранды байқаған. Осыдан кейін оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары басталды. Операцияға Қытайдың алты кемесі, бір құтқару тікұшағы және Вьетнамның бір кемесі жұмылдырылды.

Саньша қаласының теңіздегі құтқару қызметінің мәліметінше, «Кхой Нгуен 18» кемесі Вьетнамда тіркелген. Оның ұзындығы – 69,9 метр, ені – 10,8 метр.

Қазіргі уақытта іздестіру-құтқару операциясы жалғасып жатыр.

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