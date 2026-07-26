Оңтүстік Қытай теңізінде кеме апаты болды
Вьетнамның «Кхой Нгуен 18» кемесі суға батып, қалған жолаушыларды іздеу операциясы жалғасып жатыр.
Вьетнамның «Кхой Нгуен 18» кемесі Оңтүстік Қытай теңізіндегі Наньша архипелагының Юншу рифі маңында апатқа ұшырап, суға батып кетті. Жексенбі күні сағат 07:30-дағы жағдай бойынша 37 адам құтқарылды.
Синьхуа агенттігі таратқан ақпаратқа сәйкес, құтқарылғандардың барлығы – апатқа ұшыраған «Кхой Нгуен 18» кемесінің Вьетнам азаматтары. Кеме бортында барлығы 62 адам болған.
Сенбі күні шамамен сағат 18:23-те Қытайдың Көлік министрлігіне қарасты Наньхай құтқару бюросының «Наньхай Цзю 115» құтқару кемесінің экипажы теңізде апатқа ұшыраған кемеден жіберілген болуы мүмкін парашюттік сигналдық зымыранды байқаған. Осыдан кейін оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары басталды. Операцияға Қытайдың алты кемесі, бір құтқару тікұшағы және Вьетнамның бір кемесі жұмылдырылды.
Саньша қаласының теңіздегі құтқару қызметінің мәліметінше, «Кхой Нгуен 18» кемесі Вьетнамда тіркелген. Оның ұзындығы – 69,9 метр, ені – 10,8 метр.
Қазіргі уақытта іздестіру-құтқару операциясы жалғасып жатыр.
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