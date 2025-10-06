Оңтүстік өңірлердегі жер сілкінісінен кейін жедел штаб құрылды

Қазақстан ТЖМ командалық орталығы, Жамбыл, Түркістан облыстарының және Шымкент қ. ТЖД базасында жедел штаб құрылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Байланыс және көмек үшін жедел желі ашылды:
ҚР ТЖМ командалық орталығы - 87172-704118
Түркістан облысы ТЖД - 872533-57886
Жамбыл облысы ТЖД - 87262-513575
Шымкент қ. ТЖД - 87252-95-57-06.
Сонымен қатар, жер дүмпуі Жамбыл облысының бірқатар елді мекенінде сезілуіне байланысты аймақта жедел желі іске қосылды.
Соңғы мәліметтерге сәйкес зардап шеккендер және бүлінген әлеуметтік нысандар туралы деректер тіркелмеді.
Жағдай облыс әкімі Ербол Қарашөкеевтің бақылауында.
ТЖД командалық орталығының базасында жедел штаб құрылып, жұмыс істеуде. Зерделеу жұмыстары жалғасуда.
Облыс тұрғындары мен қонақтарын сабыр сақтап, тек ресми мәліметке сүйенуге шақырамыз, - деп жазылған хабарламада.