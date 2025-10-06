Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Оңтүстік өңірлердегі жер сілкінісінен кейін жедел штаб құрылды

Бүгiн, 02:45
ТЖМ баспасөз қызметі
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

Қазақстан ТЖМ командалық орталығы, Жамбыл, Түркістан облыстарының және Шымкент қ. ТЖД базасында жедел штаб құрылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Байланыс және көмек үшін жедел желі ашылды:

ҚР ТЖМ командалық орталығы - 87172-704118

Түркістан облысы ТЖД - 872533-57886

Жамбыл облысы ТЖД - 87262-513575

Шымкент қ. ТЖД - 87252-95-57-06.

Сонымен қатар, жер дүмпуі Жамбыл облысының бірқатар елді мекенінде сезілуіне байланысты аймақта жедел желі іске қосылды.

Соңғы мәліметтерге сәйкес зардап шеккендер және бүлінген әлеуметтік нысандар туралы деректер тіркелмеді. 
Жағдай облыс әкімі Ербол Қарашөкеевтің бақылауында.

ТЖД командалық орталығының базасында жедел штаб құрылып, жұмыс істеуде. Зерделеу жұмыстары жалғасуда.

Облыс тұрғындары мен қонақтарын сабыр сақтап, тек ресми мәліметке сүйенуге шақырамыз, - деп жазылған хабарламада.

