Оңтүстік Африкада жатақханада жаппай атыс болып, 11 адам қаза тапты

Оңтүстік Африкада Претория астанасының батысындағы Солсвилл қаласындағы жатақханада жаппай атыс болып, кем дегенде 11 адам қаза тапты. Оқиға сенбі күні таңертең орын алған, тағы 14 адам жарақат алған. Қаза тапқандар арасында үш жасар бала да бар, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Полиция өкілі Бригадир Атланда Мате оқиғаны былай сипаттады: «Кем дегенде үш белгісіз қарулы адам ішімдік ішіп отырған топқа кіріп, кездейсоқ атуды бастады».
Қазіргі уақытта атысқа қатысы бар адамдар ұсталған жоқ, мотиві белгісіз.
Мате мәліметінше, қарулы адамдар жергілікті уақыт бойынша 04:30-да (Гринвич уақыты бойынша 02:30) мекемеге кіріп, ішіп отырған адамдарға оқ жаудырған. Қаза тапқандардың ішінде 12 жасар бала мен 16 жасар қыз бар.
Барлығы 25 адамға оқ атылғанын растай аламыз, - деді ол.
Полиция жатақхананы «заңсыз мекеме» деп атап, осындай лицензиясыз және заңсыз алкоголь ішетін орындарға қатысты қиындықтарға тап болатынын жеткізді.
Мате «Жазықсыз адамдар да осындай оқиғалардың құрбанына айналады» деп қосты.
Бұған дейін полиция сәуір мен қыркүйек аралығында 12 мың заңсыз мекемені жауып, 18 мыңнан астам адамды қамауға алған. Біріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының 2023-2024 жылдардағы деректері бойынша, Оңтүстік Африкада кісі өлтіру көрсеткіші 100 мың адамға 45 адамды құрайды, бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі болып саналады.
Полиция мәліметіне сәйкес, сәуір мен қыркүйек аралығында күн сайын шамамен 63 адам қайтыс болған.