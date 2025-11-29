Он өңірде дауылды ескерту жарияланды

"Қазгидромет" 30 қараша күніне арналған дауылды ескерту жариялады. Астана мен елдің оннан аса өңірінде ауа райы қолайсыз болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астанада көктайғақ болады
Синоптиктердің мәліметінше, Астанада түнде және таңертең көктайғақ күтіледі. Бұл жолдарда қозғалысқа айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Қала тұрғындарына және жүргізушілерге барынша сақ болу ұсынылады.
Тұман басатын өңірлер
Елдің бірнеше облысында қалың тұман түседі. Маңғыстау облысының солтүстігі мен орталығында таң сайын көру мүмкіндігі төмендейді. Абай облысында да түнде және таңертең тұман сақталады. Атырау облысы бойынша синоптиктер тұман түнде де, таңертең де қайталанатынын атап өтті – дәл осындай жағдай Атырау қаласында да күтіледі.
Ақмола облысының солтүстік және шығыс бөлігінде де таңғы мезетте тұман түседі. Ақтөбе облысының шығысында да көріну нашарлайды. Батыс Қазақстан облысында тұман бірден бірнеше бағытта: батыс, солтүстік және шығыс аймақтарында байқалады. Қостанай облысының батыс, солтүстік және шығыс бөліктерінде де жағдай ұқсас.
Түркістан облысында да түнде және таңертең тұман күтіледі – әсіресе облыстың батысы мен оңтүстігі, сондай-ақ таулы аудандары қауіп аймағында. Солтүстік Қазақстан облысының батысы, солтүстігі және шығысында да қалың тұман болжанды.
Қалалар бойынша да жағдай күрделі: Атырау, Көкшетау, Қостанай, Түркістан және Петропавл қалаларында таңертеңгі уақытта тұман көлігі барларға да, жаяу жүргіншілерге де қолайсыздық тудыруы мүмкін.
Қар, боран және көктайғақ
Ақмола облысының солтүстігі мен шығысында түннің өзінде боран мен көктайғақ байқалады. Павлодар облысында түнде қар жауып, төменгі метель тұрады, ал күндіз солтүстік пен шығыс бөліктерінде жаңбыр мен қар аралас жауады. Көктайғақ та сақталады.
Маңызды ескерту
Қалың тұман мен көктайғақ жолдарда қозғалысты қиындатып, көріну деңгейін төмендетеді. Синоптиктер тұрғындарды ауа райын ескеріп, жолға абайлап шығуға шақырады.