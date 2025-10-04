Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Омбы – Майқапшағай тас жолында төрт адам қаза тапты

Бүгiн, 07:19
Абай облысы полиция департаментінен
Фото: Абай облысы полиция департаментінен

3 қазанда Омбы-Майқапшағай халықаралық тас жолында адам өлімімен аяқталған жол-көлік оқиғасы тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Облыстық полицияның баспасөз қызметінің хабарлауынша, қайғылы оқиғаларға жол ережесін өрескел бұзу себеп болған:

• қарсы қозғалысқа шығу;

• тұтас сызықта кері бұрылу жасау.

Осы заң бұзушылықтардың салдарынан төрт адам қаза тапты, - делінген хабарламада.

Абай облысы полиция департаменті барлық жүргізушілерді жол қозғалысында, көлік жүргізу кезінде аса сақтық пен жауапкершілікке шақырады.

