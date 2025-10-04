Омбы – Майқапшағай тас жолында төрт адам қаза тапты

3 қазанда Омбы-Майқапшағай халықаралық тас жолында адам өлімімен аяқталған жол-көлік оқиғасы тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Облыстық полицияның баспасөз қызметінің хабарлауынша, қайғылы оқиғаларға жол ережесін өрескел бұзу себеп болған:
• қарсы қозғалысқа шығу;
• тұтас сызықта кері бұрылу жасау.
Осы заң бұзушылықтардың салдарынан төрт адам қаза тапты, - делінген хабарламада.
Абай облысы полиция департаменті барлық жүргізушілерді жол қозғалысында, көлік жүргізу кезінде аса сақтық пен жауапкершілікке шақырады.