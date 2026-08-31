Олжас Бектенов Премьер-министр лауазымына тағайындалды
31 Тамыз 2026, 11:25
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31 Тамыз 2026, 11:2531 Тамыз 2026, 11:25
143Фото: primeminister.kz
Мемлекет басшысының Жарлығымен Олжас Абайұлы Бектенов Қазақстан Республикасының Премьер-министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Айта кетейік, бұған дейін Құрылтайдың жалпы отырысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет басшысы лауазымына Олжас Бектеновтің кандидатурасын ұсынған болатын.
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