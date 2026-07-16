  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Нұрқожа Қайпанов пен Асыл Айтақын Венгриядағы турнирдің финалына шықты

Нұрқожа Қайпанов пен Асыл Айтақын Венгриядағы турнирдің финалына шықты

16 Шілде 2026, 01:34
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
ҰОК 16 Шілде 2026, 01:34
16 Шілде 2026, 01:34
32
Фото: ҰОК
Кеше, 15 шілдеде Венгрияның Будапешт қаласында күрес түрлерінен рейтингтік турнир басталды.

Жарыс жолына алғаш болып еркін күрес шеберлері шықты. Бірінші жарыс күнінде қазақстандық Асыл Айтақын (61 келіге дейін) мен Нұрқожа Қайпанов (74 келіге дейін) финалға жолдама алды.

Асыл Айтақын алтын медаль үшін Түркия өкілі Толга Озбекпен күреседі. Ал Нұрқожа Қайпанов ақтық сында Қытай балуаны Фэн Лумен өзара мықтыны анықтайды.

57 келіге дейінгі салмақта Нұрданат Айтанов қола жүлде үшін канадалық Тимоти Левайнмен белдеседі.

Айта кетейік, жұбаныш белдесулерінің қорытындысы бойынша қола жүлдеге таласатын қазақстандық спортшылардың саны артуы мүмкін. Финалдық кезең бүгін өтеді.

Ең оқылған:

Наверх