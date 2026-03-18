Нетаньяху Иран халқын Наурыз мерекесімен құттықтады

Биньямин Нетаньяху Израиль премьер-министрі Иран халқына арнап үндеу жасады.

АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Reuters
99
Фото: Reuters

Биньямин Нетаньяху Израиль премьер-министрі Иран халқына арнап үндеу жасап, оларды Наурыз мерекесімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Саясаткер бұл жолдауды Иранға қарсы жалғасып жатқан әскери операция аясында жариялаған.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бұл – бостандық жылы, жаңа бастамалар мен үміт жылы болсын, қымбатты достар, – деді ол.

Наурыз – түркі және парсытілдес халықтардың көктемгі теңелу мен жаңа жылды қарсы алу мерекесі.

Наверх