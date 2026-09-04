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  • Непалдағы су тасқынынан кейін 5 мыңға жуық адам із-түзсіз жоғалып кетті

Непалдағы су тасқынынан кейін 5 мыңға жуық адам із-түзсіз жоғалып кетті

Табиғи апаттан 1 127 адам қаза тауып, мыңдаған тұрғын эвакуацияланды.

4 Қыркүйек 2026, 00:25
АВТОР
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АР 4 Қыркүйек 2026, 00:25
4 Қыркүйек 2026, 00:25
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Фото: АР
Непалда жойқын су тасқынынан кейін із-түзсіз жоғалған 4 858 адамды іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Қауіпті аудандардан тағы 6 541 тұрғын эвакуацияланды, деп хабарлайды  The Kathmandu Post басылымына сілтеме жасап.

Непал полициясының мәліметінше, табиғи апат салдарынан 1 127 адам қаза тапқан. Ең көп адамның денесі Читваннан табылды – 348 адам. Навалпарасидің шығыс бөлігінде 217, батысында 190, Нувакотта 155 адамның денесі табылған. Тағы тоғыз адамның денесі көршілес Үндістан аумағынан табылды.

Мамандар қаза тапқан 1 113 адамның денесіне қатысты қажетті рәсімдерді аяқтады. 95 адамның денесі туыстарына берілді. Жеке басы әлі анықталмаған 911 адамның мәліметтері жақындарын іздеген отбасыларға көмектесу үшін полицияның сайтына жарияланды.

Іздестіру-құтқару жұмыстарына 7 912 полиция қызметкері жұмылдырылған. Олар қауіп әлі де сейілмеген аудандардан тұрғындарды эвакуациялап, гуманитарлық көмек жеткізіп, жабылып қалған жолдарды тазалап, із-түзсіз жоғалғандарды іздестіріп жатыр.

Су тасқынына Бхотекоши өзеніне түскен мұзды-тасты көшкін себеп болған. Қатты ағын су, лай мен тас-қоқыс елді мекендерді, жолдарды және шекара маңындағы сауда нысандарын қиратып кеткен. Непалдың бірнеше ауданындағы су электр станциялары да зақымданған.

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