Наурызнама онкүндігі: Алматыда ұлттық спорт түрлерінен фестиваль өтті
Түрлі жарыстар ұйымдастырылды.
Алматының Алмалы ауданында Наурызнама бағдарламасы аясында «Спорт – достық алаңы» ұлттық спорт фестивалі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараға аудан әкімдігінің өкілдері, Іле ауданынан келген Республикалық аналар қоғамының мүшелері қатысты. Сонымен қатар фестивальге аудан тұрғындары және спортта дарынды балаларға арналған арнаулы мектеп-интернат-колледжінің оқушылары қонақ ретінде шақырылды.
Ашылу рәсімінде оқу орнының басшысы Жәмилә Танабаева қатысушыларды Көрісу күні мерекесімен құттықтап, жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі.
Фестиваль бағдарламасы аясында ұлттық және спорттық ойындар бойынша түрлі сайыстар ұйымдастырылды. Қатысушылар асық ату, кір тасын көтеру, арқан тарту, қол күресі және секіртпемен секіру бойынша бақ сынасты. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздарды марапаттау рәсімі ұйымдастырылды. Қатысушылар мен көрермендер үшін концерттік бағдарлама ұсынылды.
Айта кетейік, фестивальдің негізгі мақсаты – қала тұрғындары арасында ұлттық спорт түрлерін кеңінен насихаттау және салауатты өмір салтын қалыптастыру.
