Наурыздың жылы лебі: Қазақстанның қай өңірінде бүгін +20°С болады?

Бүгiн 2026, 09:20
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
80
Фото: pexels.com

Қазақстанда тұрақты жылыну сақталуда. Синоптиктер еліміздің барлық дерлік өңірінде оң температура күтілетінін болжады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Республиканың оңтүстігінде ауа температурасы +20 градусқа дейін көтеріледі.

  • Астанада ауыспалы бұлттылық сақталады, жауын-шашын күтілмейді. Желдің жылдамдығы — 2–7 м/с. Түнде температура -8…-10°C-қа дейін төмендесе, күндіз +3…+5°C-қа дейін жылынады.

  • Алматыда да жауын-шашынсыз: ауыспалы бұлттылық, жел 3–8 м/с. Түнде +1…+3°C, күндіз ауа температурасы +11…+13°C болады.

  • Шымкентте күндіз +17…+19°C, түнде +2…+4°C күтіледі, желдің жылдамдығы 8–13 м/с.

  • Түркістанда - күндіз +18…+20°C-қа дейін барады, түнде +1…+3°C, желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.

  • Таразда - күндіз +12…+14°C, түнде 0…-2°C шамасында.

  • Ақтауда жаңбыр жауады деп болжануда, температура күндіз +12…+14°C, түнде +7…+9°C болады.

  • Атырауда - жауын-шашынсыз, күндіз +12…+14°C, түнде +2…+4°C.

  • Оралда - күндіз +4…+6°C, түнде -2…-4°C.

  • Қарағандыда түнде -8…-10°C, күндіз 0…+2°C.

  • Жезқазғанда - түнде -2…-4°C-тан күндіз +8…+10°C-қа дейін.

  • Қостанайда - түнде -7…-9°C, күндіз +3…+5°C.

  • Петропавлда - түнде -3…-5°C, күндіз +3…+5°C.

  • Көкшетауда - түнде -2…-4°C, күндіз +3…+5°C.

  • Павлодар мен Семейде түнде -5…-10°C, күндіз +1…+3°C шамасында болады.

  • Өскеменде түнде температура -8…-10°C-қа дейін төмендеп, күндіз +1…+3°C-қа дейін көтеріледі.

  • Қонаев пен Талдықорғанда күндіз +11…+13°C, түнде 0…-3°C шамасында күтіледі.

  • Қызылордада күн ашық, жауын-шашынсыз болады, бірақ жел 15–20 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін. Температура күндіз +13…+15°C, түнде 0…+2°C құрайды.                                                                                                                                                                  

Наверх