"НАТО тарихтың қоқыс жәшігіне кетер еді": Трамптың қатаң мәлімдемесі

АҚШ президенті Дональд Трамп өзінсіз НАТО бүгінде мүлде болмас еді деп мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл ұйым үшін өзі атқарған жұмыс кез келген президенттен асып түседі. Бұл туралы BAQ.KZ хабарлайды.
Трамп бұл пікірін Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
НАТО үшін президент Дональд Трамптан артық ешбір адам да, ешбір президент те жұмыс атқарған жоқ. Егер мен болмағанда, НАТО қазір мүлде өмір сүрмес еді! Ол тарихтың қоқыс жәшігіне кетер еді. Бұл өкінішті, бірақ шындық, – деп жазды саясаткер.