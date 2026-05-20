НАТО Ормуз бұғазында миссия жүргізу жоспарын әзірлемейді
Дипломаттардың мәліметінше, НАТО құрамындағы 32 мемлекеттің бәрі келісім берген жағдайда ғана кез келген операция басталуы мүмкін.
НАТО Ормуз бұғазында әскери-теңіз миссиясын іске қосу жоспарын әзірлемей отыр. Бұл туралы альянстың Еуропадағы біріккен қарулы күштерінің жоғарғы қолбасшысы мәлімдеді.
Reuters-тің жазуынша, альянстың Еуропадағы біріккен қарулы күштерінің жоғарғы қолбасшысы Ормуз бұғазындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты кез келген шешім алдымен саяси деңгейде қабылдануы тиіс екенін, ал нақты жоспарлау содан кейін ғана жүргізілетінін атап өтті. Қазіргі уақытта мұндай миссия бойынша ресми жоспар жоқ.
Дипломаттардың мәліметінше, НАТО құрамындағы 32 мемлекеттің бәрі келісім берген жағдайда ғана кез келген операция басталуы мүмкін. Алайда бұл мәселеге қатысты альянс ішінде ортақ ұстаным қалыптаспаған: бірқатар елдер НАТО-ның қақтығысқа тікелей араласуына қарсы.
Сонымен қатар Франция мен Ұлыбритания Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз тасымалды қамтамасыз ету мақсатында жеке коалиция құруды қарастырып жатқаны айтылады.
Сарапшылардың пікірінше, кейбір одақтастар НАТО-ның аймақтағы рөлін қолдағанымен, басым бөлігі жаңа әскери миссияның қақтығысқа тарту қаупінен сақтанып отыр.
Нәтижесінде Ормуз бұғазы бойынша НАТО-ның ресми миссиясы әзірге күн тәртібіне енгізілмеген.
Ең оқылған:
- 100 жолаушының 40-ы "қоян": Автобусқа мінген бойда төлем жасамағандар жазаланады
- 2026 жылы құрбандыққа шалынатын мал қанша тұрады?
- Талдықорғанда 17 жастағы жасөспірім студентті пышақтап өлтірді
- Қырғызстанда Олжас Сүлейменовке Нобель сыйлығын беру ұсынылды
- Индонезиядағы тайпалар қақтығысында 13 адам қаза тапты