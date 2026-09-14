Мұнай қымбаттап, металл арзандады: Шикізат нарығында қандай өзгерістер бар?
Шикізат нарығында баға әртүрлі бағытта өзгеріп жатыр. Brent маркалы мұнай қымбаттағанымен, металдар мен ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасы төмендеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Trading Economics-ке сілтеме жасап.
Ұсынылған нарықтық шолуға сәйкес, Brent мұнайының бағасы 3,17%-ға өсіп, барреліне 107,92 долларға жеткен. Бір айдағы өсім шамамен 19%-ды, ал бір жылдағы өсім 60% жетті. Осылайша, мұнай бағасы 100 доллар межесінен асқаннан кейін де көтерілуін жалғастырды.
Ал металдар нарығында кері үрдіс байқалады. Мыс 0,91%-ға, алтын мен күміс әрқайсысы 0,36%-ға арзандаған. Үшеуінің де бағасы бір айлық қорытынды бойынша төмендеген.
Мыстың арзандауы ерекше назар аудартады. Өнеркәсіпте кеңінен қолданылатын бұл металдың бағасы мұнаймен қатар өсіп отырған жоқ. Демек, мұнайдың қымбаттауын бүкіл шикізат нарығындағы сұраныстың күшеюі деп біржақты бағалауға болмайды.
Ауыл шаруашылығы тауарларының бағасы да төмендеген. Шолудағы өнімдердің арасында қант ең көп арзандап, 3,10%-ға құлдырады. Бидай мен жүгері бағасы аздап төмендесе, күнбағыс майы 0,44%-ға арзандаған.
Уран бағасы айтарлықтай өзгермей, шамамен 90 доллар деңгейінде сақталған.
Нарықтағы негізгі ерекшелік – мұнайдың қымбаттауы басқа шикізат түрлерінің арзандауымен қатар жүріп жатыр. Алайда баға көрсеткіштерінің өзі бұл айырмашылықтың нақты себебін түсіндіруге жеткіліксіз. Ол үшін мұнай ұсынысы, сұраныс және жеткізу жағдайлары туралы қосымша деректер қажет.
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