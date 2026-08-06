Мұнай бағасы Таяу Шығыстағы келіссөздер аясында төмендеді
Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,5%-ға арзандап, барреліне 79,08 долларға түсті. WTI мұнайы 0,7%-ға төмендеп, 74,69 долларды құрады.
Әлемдік мұнай бағасы Иран мен Оман арасындағы келіссөздердегі ілгерілеу туралы хабарлардан кейін төмендей бастады. Инвесторлар АҚШ пен Иран арасындағы ықтимал келісім Ормуз бұғазы арқылы мұнай тасымалын толық қалпына келтіруге мүмкіндік береді деп күтуде.
Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,5%-ға арзандап, барреліне 79,08 долларға түсті. WTI мұнайы 0,7%-ға төмендеп, 74,69 долларды құрады.
Сарапшылардың айтуынша, нарықтағы қысым Иран-Оман келіссөздерінің алға жылжуы туралы ақпараттан кейін күшейген. Тараптар арасындағы келісімге қол жеткізу геосаяси тәуекелдерді азайтып, мұнай жеткізіліміне қатысты алаңдаушылықты төмендетуі мүмкін.
Сонымен қатар, Таяу Шығыстағы жағдай әлі де тұрақсыз. Иран аймақтағы энергетикалық нысандарға қауіп төнуі мүмкін екенін ескерткен, ал Йемендегі хуситтер Сауд Арабиясының мұнай танкерлеріне шабуыл жасағанын мәлімдеген.
АҚШ-тағы мұнай қорының өсуі де бағаға қысым көрсетті. Энергетикалық ақпарат басқармасының дерегінше, елдегі коммерциялық мұнай қоры 2,5 млн баррельге артып, 407 млн баррельге жеткен.
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