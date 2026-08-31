Мұнай бағасы шарықтап кетті: Brent бір күнде шамамен 5%-ға қымбаттады
Әлемдік мұнай бағасы өсуін жалғастырды. 31 тамыз күні таңертең Brent маркалы мұнай фьючерстерінің құны 90 доллардан асты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сауда-саттық деректері бойынша, Астана уақытымен сағат 09:05 шамасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 90,14 доллар болды. Бір күн ішінде баға 4,02 долларға немесе 4,67%-ға қымбаттады.
Бұл өсім үш күн бұрынғы көрсеткіштермен салыстырғанда әсіресе айқын көрінеді. 28 тамыз күні таңертең Brent маркалы мұнайы 88,19 доллардан сатылған болатын. Осылайша, сол сәттен бастап мұнай шамамен 1,95 долларға немесе 2,2%-ға қымбаттады.
Айта кетейік, бағам өткен аптаның басындағы деңгейіне қайта оралды.
Еске салайық, 25 тамыз күні таңертең Brent мұнайының бір баррелі шамамен 90,86 доллар тұрған еді. Содан кейін баға төмендей бастады: 27 тамызда ол шамамен 86,5 долларды құрады, ал сауда барысында шамамен 85,5 долларға дейін түсті. Одан кейін қалпына келу процесі басталды. 28 тамызда Brent 88 долларлық межеден асты.
Ұсынылған сауда деректеріне сәйкес, соңғы бір күнде Brent шамамен 4,7%-ға қосты. Алайда бір апта ішінде котировкалар шамамен 0,4%-ға азғантай минус күйінде қалып отыр, ал жарты жыл ішінде мұнай 24%-дан астам қымбаттады.
Бұған дейін Трамп Венесуэланың мұнай қорына қатысты жаңа келісімді жариялады.
Ең оқылған:
- 500 мың теңгелік қуыршақ: Алматы полициясы күмәнді хабарландыруды тексерді
- Жаңбыр, найзағай, тұман: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды
- Сағызға тұншығып қалған: Алматыда әскери қызметші қыздың өмірін құтқарды
- Трамп Венесуэланың мұнай қорына қатысты жаңа келісімді жариялады
- БҰҰ Бас хатшысы ядролық сынақтарды тоқтатуға шақырды