Мұғалім сабақ бере ме, әлде есеп толтыра ма? Заң ұстазды қаншалықты қорғайды? – SarapSöz
12 Қараша 2026, 17:01
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12 Қараша 2026, 17:0112 Қараша 2026, 17:01
43Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Қазақстанда «Педагог мәртебесі туралы» заң бар. Бірақ мұғалімдердің артық жұмысқа жегілуі, қағазбастылық пен цифрлық есептің көбеюі әлі де өзекті мәселе.
Оның үстіне кейбір оқушылардың ұстазға тіл тигізуі, тіпті қол көтеруі қоғамда алаңдаушылық туғызып отыр. Ал ата-аналар мен мектеп басшылығы тарапынан қысым көрсетілсе, мұғалім өзін қалай қорғай алады?
SarapSöz бағдарламасының бұл шығарылымында білім беру саясаты және жобаларды басқару жөніндегі сарапшы, Qazaq Expert Club мүшесі Жазира Асановамен осы мәселелерді талқыладық.
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