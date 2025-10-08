Мұғалім оқушы қызға жасаған азғындық әрекеті үшін 12 жылға қамауға алынды

Түркістан облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында кәмелетке толмаған балаға қатысты азғындық жасады деп айыпталған педагогқа үкім шығарылды. Ол 12 жыл 6 ай бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жәбірленушіге қатысты құшақтасу, қол тигізу және басқа да әдепсіз әрекеттер арқылы жасалған азғындық әрекеттері анықталды, - деп үкімді судья Ғани Құлдасов жариялады.
Іс материалдарынан мұғалім 8-сынып оқушысын серуендеуге шақырып, оны көлікке отырғызып, қаңырап қалған жерге апарғаны белгілі болды. 14 жасар қыз полицияға хабарласқан ата-анасына не болғанын айтты. Оқиғадан кейін оқушының мінезі тұйықталып, басқалармен қарым-қатынасты тоқтатты. Онымен психологтар жұмыс істеді, ал мектеп әкімшілігі оқушыны Қашықтықтан оқытуға ауыстырды.
Сот ҚР Қылмыстық кодексінің 124-бабының 2-тармағы бойынша "кәмелетке толмағандарға қатысты азғындық әрекеттер" бойынша мұғалімді кінәлі деп таныды және педагогикалық лауазымдарды атқару және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеу құқығынан өмір бойына айыра отырып, 12 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны тағайындады.
Бұрын ер адам қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған. Ол үйленген және бес бала тәрбиелеп отыр. Мұғалім ретіндегі жұмыс өтілі – 16 жыл.