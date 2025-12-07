Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Михаил Шайдоров мәнерлеп сырғанаудан Гран-при финалында алтыншы орын алды

Бүгiн, 12:49
88
Бөлісу:
ҰОК
Фото: ҰОК

Нагояда (Жапония) мәнерлеп сырғанаудан ерлер арасындағы Гран-при финалының жеңімпазы анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ҰОК таратқан мәліметке сәйкес, аталмыш додада АҚШ спортшысы Илья Малинин топ жарды. Ол еркін бағдарламада бірден жеті төрттік секіруді орындап, жалпы есепте 332,29 ұпай жинады.

Екінші орынға жапониялық Юма Кагияма (302,41) ие болды. Үздік үштікті тағы бір Жапония спортшысы - Шун Сато (292,08) түйіндеді.

Қазақстандық Михаил Шайдоров еркін бағдарламада 170,89 ұпай жинады. Жалпы есепте 242,19 ұпай еншілеп, жарысты алтыншы орынмен аяқтады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматыда қылмыс деңгейі 13%-ға төмендеген
Келесі жаңалық
Таеквандодан әлем чемпионаты: Қазақстан үздік үштікке енді
Өзгелердің жаңалығы