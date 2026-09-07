Meta мыңдаған ақылды көзілдіріктің камерасын бұғаттады
Meta корпорациясы ақылды көзілдіріктердің жасырын түсірілімнен қорғанысын күшейтті. Semafor-дың хабарлауынша, компания жазба LED-индикаторын қасақана жасырған немесе зақымдаған құрылғы иелерінің камераларын сөндіре бастады.
Көзілдіріктегі индикатор түсірілім кезінде жанып, айналадағыларға камераның жұмыс істеп тұрғанын ескертеді. Алайда кейбір пайдаланушылар бұл функцияны айналып өтуге тырысып, шамды жапсырып немесе физикалық түрде алып тастаған.
Компания деректері бойынша, жаңа шаралар сатылған құрылғылардың 0,1%-дан азына әсер етті. Сатылым көлемін ескерсек, бұл мыңдаған көзілдіріктерге қатысты болуы мүмкін.
Егер пайдаланушы индикаторды жай ғана жапсырмамен немесе скотчпен жауып қойса, кедергіні алып тастағаннан кейін камераның жұмысын қалпына келтіруге болады. Бірақ жарықдиод қасақана зақымдалса немесе алынып тасталса, камераны қайта қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұғаттауға болады.
Мұндай жағдайда құрылғы Bluetooth-гарнитура ретінде жұмысын жалғастырады, бірақ түсіру функциясы қолжетімсіз болады.
Бұған дейін бағдарламалық жасақтама индикатордың күйін тек камера іске қосылған кезде ғана тексеретін. Бұл жазбаны бастап, содан кейін жарықдиодты жауып тастауға мүмкіндік беретін. Енді жүйе оның жұмысын үнемі бақылап отырады.
Meta компаниясының киілетін құрылғылар жөніндегі вице-президенті Алекс Химель компания қорғаныс механизмдерін жетілдіруді және жасырын түсірілім жасауға мүмкіндік беретін модификациялармен күресуді жалғастыратынын атап өтті.
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