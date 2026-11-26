Мереке күндері қосымша үш пойыз іске қосылады
Қосымша ақпаратты 1433 нөмірі арқылы алуға болады.
Қосымша пойыздар төмендегі бағыттар бойынша қатынайды:
• №201/202 «Алматы-2 – Астана-1». Алматы-2 станциясынан: 2026 жылғы 22 желтоқсаннан 2027 жылғы 10 қаңтарға дейін күнара жүреді. Астана-1 станциясынан: 2026 жылғы 23 желтоқсаннан 2027 жылғы 11 қаңтарға дейін күнара жүреді.
• №204/203 «Нұрлы жол – Шымкент». Нұрлы жол станциясынан: 2026 жылғы 14 желтоқсаннан 2027 жылғы 10 қаңтарға дейін күнара жүреді. Шымкент станциясынан: 2026 жылғы 15 желтоқсаннан 2027 жылғы 11 қаңтарға дейін күнара жүреді.
• №205/206 «Ақтөбе – Астана-1». Ақтөбе станциясынан: 2026 жылғы 22 желтоқсаннан 2027 жылғы 10 қаңтарға дейін күнара жүреді. Астана-1 станциясынан: 2026 жылғы 23 желтоқсаннан 2027 жылғы 11 қаңтарға дейін күнара жүреді.
Пойыздар купе және плацкарт санатындағы стандартты вагондардан жасақталады. Билеттерді https://bilet.railways.kz/ ресми сайтынан, ал қосымша ақпаратты 1433 нөмірі арқылы алуға болады.
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