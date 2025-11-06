Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Мемлекет басшысын АҚШ-та оқитын қазақ студенттері қарсы алды

Бүгiн, 04:03
akorda.kz
Фото: akorda.kz

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты АҚШ астанасына сапары барысында сонда білім алып жүрген қазақ студенттері қарсы алды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Мемлекет басшысы жастармен аз-кем әңгімелесіп, олардың оқу жетістіктері мен жоспарлары туралы сұрап білді. Президент студенттерге табыс тілеп, еліміздің дамуына үлес қосуға шақырды.

Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаевтың АҚШ-қа сапары аясында Президент Дональд Трамппен келіссөздер өткізуі және «Орталық Азия – АҚШ» саммитіне қатысуы жоспарланған.

