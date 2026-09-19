Мемлекет басшысы «Таза Қазақстан» акциясына қатысып, ағаш екті
Президент жастар және экобелсенділермен бірге Президент саябағында көшет отырғызды.
19 Қыркүйек 2026, 13:25
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19 Қыркүйек 2026, 13:2519 Қыркүйек 2026, 13:25
128Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясына қатысты.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Мемлекет басшысы «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында жастармен және экобелсенділермен бірге Президент саябағының аумағында ағаш екті.
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