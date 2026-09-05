Мемлекет басшысы Қауіпсіздік кеңесінің жаңа құрамын бекітті
5 Қыркүйек 2026, 10:37
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5 Қыркүйек 2026, 10:375 Қыркүйек 2026, 10:37
75Фото: Ақорда
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Мемлекет басшысының өкімдерімен:
Нұржан Хажимұратұлы Каджиақбаров Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;
Руслан Фатихұлы Жақсылықов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;
Геннадий Иванович Зуев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды.
Айта кетейік, бұған дейін Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының басшысы тағайындалғаны хабарланды.
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