Мемлекет басшысы Қауіпсіздік кеңесінің жаңа құрамын бекітті

5 Қыркүйек 2026, 10:37
АВТОР
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Ақорда 5 Қыркүйек 2026, 10:37
5 Қыркүйек 2026, 10:37
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Фото: Ақорда

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Мемлекет басшысының өкімдерімен:

Нұржан Хажимұратұлы Каджиақбаров Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;

Руслан Фатихұлы Жақсылықов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды;

Геннадий Иванович Зуев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппараты Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды. 

Айта кетейік, бұған дейін Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының басшысы тағайындалғаны хабарланды.

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