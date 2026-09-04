Президент тапсырма берді: Астана, Алматы, Шымкентте қалдықтарды кәдеге жарататын зауыттар салынады
Тоқаев «Таза Қазақстан» бастамасын тиімді іске асыруды тапсырды.
4 Қыркүйек 2026, 16:02
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4 Қыркүйек 2026, 16:024 Қыркүйек 2026, 16:02
160Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Экология және табиғи ресурстар министрі Әлібек Қуантыровты қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Кездесуде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев министрліктің негізгі міндеттерін айқындап, орман қорын қалпына келтіру жұмыстарын жалғастыруды, ұлттық парктер инфрақұрылымын дамытуды, қалдықтарды өңдеу есебінен тұйық циклді экономика қалыптастыруды тапсырды.
Астана, Алматы және Шымкент қалаларында қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарататын зауыт салып, бұл істі басқа өңірлерде де жалғастыру келешегіне ерекше назар аударылды.
Сондай-ақ экологиялық мәдениетті арттыру мен «Таза Қазақстан» бастамасын ары қарай тиімді іске асырудың маңызына мән берілді.
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