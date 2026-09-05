Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының басшысы тағайындалды
Мұрат Баймұқашев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының басшысы болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Мұрат Қалибекұлы Баймұқашев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Басшысы болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, – делінген хабарламада.
Мұрат Қалибекұлы Баймұқашев 1967 жылы 23 мамырда Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласы дүниеге келген.
1994 жылы Қазақ ауылшаруашылық институтын бітірген. Диплом бойынша біліктілігі – инженер-механик.
1998 жылы ҚР ІІМ Қарағанды заң институтын бітірген. Диплом бойынша біліктілігі – заңгер-құқықтанушы.
2015 жылы Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясының магистратурасын бітірген.
1994 жылғы маусымнан 1997 жылғы желтоқсанға дейін – Талдықорған және Ақмола облыстарының Ішкі істер басқармасы Мемлекеттік автоинспекциясының инспекторы, мемлекеттікавтоинспекторы, аға инспекторы.
1997 жылғы желтоқсаннан 2006 жылғы мамырға дейін – ҚР ІІМ Жол полициясы департаментінің инспекторы, аға инспекторы, бөлімше, бөлім бастығы.
2006 жылғы мамырдан 2007 жылғы тамызға дейін – ҚР ІІМ Штаб департаменті бастығының орынбасары.
2007 жылғы тамыздан 2009 жылғы сәуірге дейін – ҚР ІІМ Кадр жұмысы департаментінің бастығы.
2009 жылғы сәуірден тамызға дейін – Қазақстан Республикасы Бас прокурорының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға көмекшісі.
2009 жылғы тамыздан 2012 жылғы ақпанға дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Қорғаныс және құқық қорғау бөлімі меңгерушісінің орынбасары.
2012 жылғы наурыздан 2013 жылғы қаңтарға дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Заң шығару, қорғаныс және құқық қорғау бөлімі бастығының орынбасары.
2013 жылғы қыркүйектен 2019 жылғы сәуірге дейін – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Қорғаныс және құқық қорғау бөлімінің бастығы.
2019 жылғы сәуірден 2020 жылғы ақпанға дейін – Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының орынбасары.
2020 жылғы наурыз айынан бастап 2021 жылғы 22 шілдеге дейін – ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы.
2021 жылғы 22 шілдеден бастап Ішкі істер министрінің орынбасары қызметіне тағайындалды.
2022 жылғы 20 мамырдан бастап Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Хатшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды.
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