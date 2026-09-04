Вэнс Иранға қарсы АҚШ-қа көмектесіп жатқан елдерді атап, күтпеген мәлімдеме жасады: Тізімде кімдер бар?
Кей елдер АҚШ-қа көрсетіп отырған қолдауын жария еткісі келмейді. Бірақ Вашингтон олардың көмегін жоғары бағалайтынын мәлімдеді.
АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс Вашингтонның Иранға қарсы науқанына көмектесіп жатқан елдердің қатарында Түркия, Әзербайжан, Катар, Біріккен Араб Әмірліктері және Сауд Арабиясын атады.
Түркияға, Әзербайжанға, Катарға, БАӘ-ге, Сауд Арабиясына қарасақ… көптеген елдер бұл туралы көпшілік алдында айтқысы келмейді, бірақ жеке түрде ирандықтардың жазалануына қол жеткізуімізге көп көмектесіп жатыр, – деді Вэнс.
Алайда ол аталған елдердің нақты қандай көмек көрсетіп отырғанын ашып айтпады.
Вэнстің мәлімдемесі АҚШ пен Иран арасындағы текетірестің күшеюі аясында жасалды. Бұған дейін Тегеран АҚШ өз міндеттемелерін орындамайынша, Вашингтонмен арадағы делдалдар арқылы байланыстарды келіссөз деп есептемейтінін мәлімдеген.
19 тамызда Тегеран өңір елдерін АҚШ-тың Иранға қарсы әрекеттерін қолдамауға шақырған болатын.
Бұған жауап ретінде АҚШ президенті Дональд Трамп Truth Social желісіндегі парақшасында Иранға қатысты «кез келген елге бұрын-соңды жасалған ең жойқын экономикалық операция» басталғанын мәлімдеді.
Сондай-ақ Трамп Иранға қолдау көрсететін елдер де экономикалық қысымға ұшырайтынын ескертті.
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