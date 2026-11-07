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  • Мемлекет басшылары Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту жөнінде бірлескен мәлімдеме қабылдады

Мемлекет басшылары Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту жөнінде бірлескен мәлімдеме қабылдады

Құжатта екі ел ынтымақтастығының басым бағыттары айқындалған.

7 Қараша 2026, 14:39
АВТОР
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Ақорда 7 Қараша 2026, 14:39
7 Қараша 2026, 14:39
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Фото: Ақорда

Келіссөз қорытындысы бойынша Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Президент Эмомали Рахмон Қазақстан Республикасы мен Тәжікстан Республикасы арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың басым бағыттарын айқындайтын Бірлескен мәлімдеме қабылдады.

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