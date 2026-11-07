Мемлекет басшылары Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту жөнінде бірлескен мәлімдеме қабылдады
Құжатта екі ел ынтымақтастығының басым бағыттары айқындалған.
7 Қараша 2026, 14:39
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7 Қараша 2026, 14:397 Қараша 2026, 14:39
123Фото: Ақорда
Келіссөз қорытындысы бойынша Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Президент Эмомали Рахмон Қазақстан Республикасы мен Тәжікстан Республикасы арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың басым бағыттарын айқындайтын Бірлескен мәлімдеме қабылдады.
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