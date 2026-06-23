- Ілияс Рахимов
Маунтинбайктан Азия чемпионаты-2026: ел намысын кімдер қорғайды
Құрлықтық додаға Қазақстан құрамасының сегіз спортшысы қатысады.
Бүгiн 2026, 22:42
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:42Бүгiн 2026, 22:42
47Фото: olympic.kz
Маунтинбайктан Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Ташкентте (Өзбекстан) өтетін 2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын спортшылар тізімін жариялады.
Құрлықтық додаға Қазақстан құрамасының сегіз спортшысы қатысады:
- Денис Сергиенко
- Никита Галкин
- Алексей Фефелов
- Константин Казаков
- Татьяна Генелева
- Алина Спирина
- Юлия Ли
Азия чемпионаты 23-27 маусым аралығында өтеді.
Ең оқылған:
- «Шұғыл ақша керек»: Шымкентте интернет-алаяқтар тобы ұсталды
- Қазақстанда аптап ыстық қашан басылады? Синоптиктер болжам жасады
- ЖИ-сурдоаудармашы және e-Ymdau: Үкімет ымдау тіліне қатысты жағдайды түсіндірді
- Қазақстанда аналарға қандай төлемдер беріледі? Толық тізім
- 8000 адам қатысты: Димаш Құдайберген жаңа клипінің түсірілімінде ұшақты өзі басқарды