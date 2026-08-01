Марокколық мигранттар Испанияға не үшін қашқанын айтты
Сеутаға жаппай ағылған мигранттарға Испания Жоғарғы сотының шешімі әсер еткен болуы мүмкін.
1 Тамыз 2026, 18:51
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