Марокколық мигранттар Испанияға не үшін қашқанын айтты

Сеутаға жаппай ағылған мигранттарға Испания Жоғарғы сотының шешімі әсер еткен болуы мүмкін.

1 Тамыз 2026, 18:51
АВТОР
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euronews.com 1 Тамыз 2026, 18:51
1 Тамыз 2026, 18:51
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Фото: euronews.com

Марокколық мигранттардың басым бөлігі Солтүстік Африкадағы Испанияның Сеута анклавына өз бетінше жеткен. Жалпы саны 50 мыңнан астам адам Испанияға жүзіп өткен.

BBC-ге сұхбат берген мигранттардың айтуынша, Сеутамен шекара ашылды деген қауесет тарағандықтан, олар тәуекелге бел буған. Сондай-ақ бұл қауесеттің негізсіз болмағаны да айтылып отыр. Бұған Испания Жоғарғы сотының шешімі себеп болған болуы мүмкін. Сот Сеута мен Мелильяға (Африка жағалауындағы Испанияның тағы бір анклавы) теңіз арқылы өткен адамдарды Мароккоға автоматты түрде қайтаруға тыйым салған. Сарапшылардың пікірінше, осы жағдайды қылмыстық топтар пайдаланып, шекараның ашылғаны туралы жалған ақпарат таратқан.

Бұған дейін де анклавқа басып кіру әрекеттері болғанымен, бұл жолғысы ең ауқымдысы саналады. Испания билігі мұны басып кіру әрекеті деп бағалап, анклавқа әскер жіберді. Тәртіпсіздіктер кезінде 57 адам қаза тапты.

Осы жағдайдан кейін Италия Испаниямен арадағы шекарада уақытша шекаралық бақылау енгізу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бұл бастаманы Финляндияның Сыртқы істер министрлігі де қолдайды.

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