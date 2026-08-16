Мароккода Сеута шекарасы маңында 100-ден астам мигрант ұсталды

Полиция шекарадан шамамен үш шақырым жерде мигранттарды тарату үшін көзден жас ағызатын газ қолданған.

16 Тамыз 2026, 23:37
АВТОР
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bbc.com  16 Тамыз 2026, 23:37
16 Тамыз 2026, 23:37
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Фото: bbc.com 

Марокко билігі Испанияның Сеута эксклавына заңсыз өтпек болған кемінде 111 мигрантты ұстады. Олардың екеуі Марокко азаматы, қалғандары Сахараның оңтүстігіндегі Африка елдерінен келген.

Бұл туралы DW басылымы жазды.

Соңғы күндері Мароккода әлеуметтік желі арқылы заңсыз көші-қонға шақырды деген күдікпен 60-тан астам адам ұсталған.

Испания билігі Сеутаға қосымша 500 полицей жіберді. Елдің Ішкі істер министрі заңды түрде болуға рұқсаты жоқ мигранттардың Мароккоға қайтарылатынын мәлімдеді. Қазір Сеутада шілдеде заңсыз кірген шамамен 5 мың адам бар.

Шілде айының соңында 70 мыңнан астам мигрант Мароккодан теңіз арқылы Сеутаға өтуге тырысқан. Испания билігінің мәліметінше, олардың 48 мыңы Мароккоға қайтарылған, ал шекарадан өтуге әрекет кезінде 141 адам қаза тапқан.

Бұған дейіін Испания мен Марокко әлеуметтік желілерде мигранттардың Сеутаға жаппай өтуге жаңа әрекет жасайтыны туралы ақпарат тарағаннан кейін шекарадағы қауіпсіздік шараларын күшейткен болатын.

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