Испания мен Марокко шекара күзетін күшейтті
Испания билігінің мәліметінше, 30 шілдедегі мигранттардың жаппай ағымы кезінде теңізден 83 адамның денесі шығарылған. Ал үкіметтік емес ұйымдар қаза тапқандардың саны 100-ден асуы мүмкін деп бағалайды.
Испания мен Марокко әлеуметтік желілерде мигранттардың Сеутаға жаппай өтуге жаңа әрекет жасайтыны туралы ақпарат тарағаннан кейін шекарадағы қауіпсіздік шараларын күшейтті.
DPA International агенттігінің мәліметінше, таңертең Сеутадағы шекара бекетінде жағдай тыныш болған. Екі елдің билігі шілде айының соңындағы оқиғалардың қайталануына жол бермеуге тырысып жатыр. Сол кезде ондаған мың мигрант анклавқа, негізінен теңіз арқылы жүзіп өтуге әрекет жасаған.
Марокко жағындағы Фнидек қаласында тікенекті және күшейтілген сымнан қосымша қоршаулар орнатылды. Жағалау катерлермен патрульденіп жатыр. Шекара маңына су атқыш көліктер орналастырылып, кіреберіс жолдарда қосымша бақылау бекеттері ұйымдастырылды.
Сеутада Испания Ұлттық полициясының 880 қызметкері жұмылдырылған. Бұл шілде айының соңындағы көрсеткіштен 270 адамға көп. Оларға шамамен 2 мың әскери қызметші мен Азаматтық гвардияның 700 қызметкері қолдау көрсетіп жатыр.
Бірнеше күн бұрын Марокко Ішкі істер министрлігі Сеута мен Мелильяға заңсыз өтуге жаңа әрекеттер жасауға шақырған ақпарат таратты деген күдікпен бір топ адам ұсталғанын хабарлаған.
Испания билігінің мәліметінше, 30 шілдедегі мигранттардың жаппай ағымы кезінде теңізден 83 адамның денесі шығарылған. Ал үкіметтік емес ұйымдар қаза тапқандардың саны 100-ден асуы мүмкін деп бағалайды.
Испанияның ішкі істер министрі Фернандо Гранде-Марласка қазіргі уақытта Сеутада шамамен 5 мың мигрант қалғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, анклавтағы жағдайды толық қалыпқа келтіру үшін уақыт қажет.
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