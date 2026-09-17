Маңғыстауда көпсатылы әскери оқу-жаттығу басталды
Оқу-жаттығу барысында әскери қызметшілердің өзара іс-қимылына, техниканың дайындығына ерекше назар аударылады.
Маңғыстау облысындағы «Оймаша» полигонында Қарулы күштердің «Батыс» өңірлік қолбасшылығы мен Құрлық әскерлерінің қатысуымен көпсатылы командалық-штабтық оқу-жаттығу басталды.
Алғашқы кезеңде роталық-тактикалық топтар белгіленген аудандарға марш жасап, бөлімшелерді басқару, лек құрамында қозғалу және белгіленген бағыт бойынша әрекет ету міндеттерін пысықтады.
Оқу-жаттығу барысында әскери қызметшілердің өзара іс-қимылына, техниканың дайындығына, қауіпсіздік талаптарының сақталуына және жағдай өзгерген кезде командирлердің жедел шешім қабылдауына ерекше назар аударылады.
Жаттығу әскери басқару органдары мен бөлімшелердің операцияларды жоспарлау және орындау дағдыларын жетілдіруге, сондай-ақ әскерлердің түрлі жағдайларда қойылған міндеттерді орындауға дайындығын тексеруге бағытталған.
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