Маңғыстауда әйел Каспий теңізінің жағалауында суға батып кетті
Каспий жағалауында бір әйел көз жұмып, тағы төрт адам құтқарылды.
Суға батып бара жатқан адам туралы хабар құтқару қызметіне түскен. Алайда құтқарушылар жеткенше демалушылар 1995 жылы туған әйелдің денесін судан өздері алып шыққан.
Келесі күні, 26 шілдеде, құтқарушылар мен оқиға куәгерлері теңіз жағалауында тағы төрт қайғылы жағдайдың алдын алды.
Ақтаудағы 7А шағынауданда, Тарас Шевченко ескерткіші маңындағы теңізге түсетін жерде жүргізілген профилактикалық патруль кезінде Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағының қызметкерлері 2009 жылы туған жасөспірімді судан алып шықты. Оған медициналық көмек қажет болмаған.
Каспий теңізі жағалауының 64-шақырымында, Түпқараған ауданындағы демалыс базасы маңында құтқарушылар 2003 жылы туған ер адамды судан шығарды. Алдын ала мәлімет бойынша, ол арнайы жабдықталмаған жерде суға түсіп, жағаға өздігінен шыға алмаған.
Зардап шегуші жедел жәрдем бригадасына тапсырылды. Оның жағдайы тұрақты деп бағаланып отыр, – деп мәлімдеді құтқарушылар.
Тағы бір оқиға Ақтаудың 4А шағынауданында болды. Мұнда ТЖМ-нің №20982 әскери бөлімінің әскери қызметшілері профилактикалық кезекшілік кезінде 2006 жылы туған жігітті құтқарып қалды. Оған да медициналық көмек қажет болған жоқ.
Соңғы оқиға Жаңаөзеннен 65 шақырым жердегі демалыс базасының аумағында тіркелді. Оқиға куәгерлері 1993 жылы туған ер адамды судан алып шыққан.
Оқиға орнына келген Төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы жедел жәрдем келгенге дейін зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетті. Алдын ала мәлімет бойынша, ер адам эпилепсия ұстамаларымен қатар жүретін ауру бойынша диспансерлік есепте тұрған. Жедел жәрдем қызметкерлері келгеннен кейін жүргізілген тексеру барысында оның есін жимастан көз жұмғаны анықталды, – деді ведомство.
Маңғыстау облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, Каспий теңізі жағалауында шомылу маусымы жалғасып жатыр. Құтқарушылар демалыс орындарында профилактикалық патруль жұмыстарын жүргізуде.
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