Маңғыстау көлік прокуратурасының қызметкері алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды

Қызметтік тәртіп бұзушылықтардың алдын алу және болдырмау мақсатында Бас прокуратураның Ішкі қауіпсіздік департаменті Маңғыстау облысы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментімен бірлесіп арнайы іс-шара жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ Бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Нәтижесінде 2025 жылғы 9 қарашада Маңғыстау көлік прокуратурасының қызметкері алаяқтық әрекеттер жасады деген күдікпен ұсталды, - делінген хабарламада.
Белгілі болғандай, күдікті 2024 жылдан бері бала күтіміне байланысты еңбек демалысында болған және нақты қызметтік міндеттерін атқармаған.
Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.