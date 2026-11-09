Максим Сажнев жасөспірімдер Олимпиадасында бесінші орын алды
Отандасымыздың үздік көрсеткіші – 55,05 метр.
9 Қараша 2026, 21:20
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9 Қараша 2026, 21:209 Қараша 2026, 21:20
57Фото: Ұлттық олимпиада комитеті
Қазақстандық жеңіл атлет Максим Сажнев Сенегалдың Дакар қаласында өтіп жатқан IV жазғы жасөспірімдер Олимпиадасында диск лақтыру сайысын бесінші орынмен аяқтады.
Отандасымыздың үздік көрсеткіші – 55,05 метр.
Алтын медальді 68,23 метр нәтижемен мысырлық Яхья Саваби жеңіп алды. Күміс жүлде ямайкалық Камари Кеннедиге (66,31 метр), ал қола медаль чилилік Витторио Горзильяға (56,00 метр) бұйырды.
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