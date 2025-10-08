Мадридте алты қабатты ғимарат құлады: 3 адам зардап шекті, 4 адам із-түзсіз жоғалды

Испания астанасы Мадридтің орталығында жөндеу жұмыстары жүріп жатқан ғимарат опырылып құлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы El Pais жазды.
Ғимарат Калле де Хилерада, орталық Пуэрта-дель-Соль алаңы мен Корольдік театрдың жанында орналасқан. Осы ғимаратты төрт жұлдызды қонақүйге айналдырылып жатыр. Оқиғаға тіреуіш құрылымдардың опырылуы себеп болғаны хабарланды. Апаттың нақты себебі әлі зерделенуде.
Мадридтің төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша, үш адам зардап шекті: бір аяғы сынған ауруханаға жатқызылды, ал қалған екеуі жеңіл жарақат алды. Төрт адам: үш ер адам мен бір әйел із-түзсіз жоғалып кетті. Жұмысшылардың бірі қираған кезде ғимаратта 30-дар шамасындағы сәулетші болғанын және із-түзсіз жоғалғандар арасында болуы мүмкін екенін айтады.
Ғимараттың жөндеу жұмыстарына жауапты прораб құрылыс орнында 30-40 адам жұмыс істеп жатқанын растады. Олардың барлығы құрылыс компаниясының қызметкерлері.
Құтқарушылар құлаған ғимаратта жоғалған адамдарды іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Мадрид мэрі Хосе Луис Мартинес-Альмейда Лондон форумына сапарын қысқартып, Испанияға оралды.
Ғимарат Сауд Арабиясы қолдаған RSR қорына тиесілі болды. Grupo Rehabilita құрылыс компаниясы ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде.