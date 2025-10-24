Луврды тонағандардың қашып бара жатқан видеосы пайда болды

Кеше, 23 қазанда интернетте Луврдың екінші қабатында орналасқан Аполлон галереясынан күдікті тонаушылардың қашып бара жатқан видеосы пайда болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Видеода екі ұрының екінші қабаттан механикалық лифтпен түсіп келе жатқаны көрсетілген. Кейінірек полиция сиренасы естіледі, бірақ сол кезде ұрылар скутермен қашып кеткен.
NBC арнасының мәліметінше, Франция прокуратурасы бұл видеодан хабардар және оны тергеуге қосқан.
Бұған дейін төрт ұры Наполеон мен императрица Евгенийдің коллекциясынан 19 ғасырдағы патшалық зергерлік бұйымдарды ұрлаған. Тонау әрекеті жеті минутқа созылды. Шығын 88 миллион еуроға бағаланды. Францияның әділет министрі тонауды ел үшін сәтсіздік деп атады. Қылмыскерлерді іздеу әлі де жалғасуда.