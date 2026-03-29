Ливанның оңтүстігіндегі шабуылдан 7 адам қаза тапты

Израиль шабуылдары тоқтамай, бірнеше аймақ қайтадан нысанаға алынды.

Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Ливанның оңтүстігінде Израиль армиясының соққылары салдарынан 7 адам қаза тауып, тағы 8 адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Израиль армиясының Ливан аумағына жасаған шабуылдары 2 наурыздан бері тоқтаусыз жалғасып келеді.

Ливан Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, Набатия провинциясындағы Дейр-Захрани елді мекеніне жасалған соққы салдарынан 7 адам қаза тауып, тағы 8 адам жараланған.

Шабуылдардың негізгі нысанасы елдің оңтүстік және шығыс аймақтары, сондай-ақ астанасы Бейруттың оңтүстік шетіндегі Дахия ауданы болып отыр.

Ливанның NNA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Израиль әскері елдің оңтүстігіндегі Сур қаласы маңындағы Хинния елді мекенінде орналасқан тұрғын үйге әуе соққысын жасаған.

Сонымен қатар Израиль әскери-әуе күштері Набатиядағы Джидзин округінің Рихан ауданындағы бір үйге соққы берген. Ал Ливанның шығысындағы Бекаа аңғарында Машгара елді мекені мен оның маңы нысанаға алынған.

Израильге қарсы шабуылдар кезінде ливандық «Хезболла» қозғалысы ұшырған зымырандардың басым бөлігі Ливанның оңтүстігінде әрекет етіп жатқан израильдік әскерилерге бағытталған.

The Times of Israel басылымының Израиль армиясына сілтеме жасап хабарлауынша, 27 наурыз, жұма күні «Хезболла» 250 зымыран ұшырған.

Израильдік әскерилердің мәліметінше, зымырандардың басым бөлігі Ливанның оңтүстігінде орналасқан әскери бөлімшелерге бағытталған, ал тек 23 зымыран ғана Израиль аумағына өтіп, елдің әртүрлі аймақтарына түскен.

Ең оқылған:

