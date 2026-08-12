Лифтідегі «төбелес»: Қызылордада 20 жастағы жігіт жазаланды
Қызылорда облысында лифт ішінде пранк жасаған азамат жауапқа тартылды.
Қызылорда облысында лифт ішінде пранк жасаған азамат жазаланды.
Полиция қызметкерлері әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу барысында лифт ішінде болған жанжал бейнеленген видеоны анықтады.
Бейнежазбадан азаматтың танысымен бірге лифт ішінде сөзге келіп, арты төбелеске ұласқанын байқауға болады. Олардың бұл әрекеті лифтіде болған басқа адамдардың қауіпсіздігіне қауіп төндірген.
Алайда бейнежазбаның соңында жанжалға қатысушылар бұл әрекеттің пранк екенін айтқан.
«Аталған дерек бойынша полиция қызметкерлері Қызылорда қаласының 20 жастағы тұрғыны Қасымбек Нұрсұлтанды анықтап, полиция бөліміне жеткізді. Сот шешімімен азаматқа айыппұл түріндегі жаза тағайындалды», - деп хабарлады Қызылорда облысының ПД баспасөз қызметі.
Полиция мұндай «әзілдерге» жол берілмейтінін ескертіп, азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтап, айналасындағы адамдарға құрметпен қарауға шақырады.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда тікелей эфирде балағат сөз айтқан екі блогер қамауға алынды.
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