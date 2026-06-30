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  • Лайк үшін 15 тәулік: Желіде «жұлдыз» болғысы келген азамат қамауға алынды

Лайк үшін 15 тәулік: Желіде «жұлдыз» болғысы келген азамат қамауға алынды

Хайптың соңы қамаумен аяқталды.

Бүгiн 2026, 11:44
АВТОР
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видеодан скриншот Бүгiн 2026, 11:44
Бүгiн 2026, 11:44
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Фото: видеодан скриншот

Әлеуметтік желіде танымал болғысы келген алматылықтың әрекеті әкімшілік қамаумен аяқталды.

Интернетте тараған бейнежазбада ер адам былапыт сөздер айтып, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзған. Бұл бейне көп ұзамай полицияның назарына ілікті.

Полицейлер құқық бұзушының жеке басын жедел анықтады. Ол – 36 жастағы Алматы қаласының тұрғыны. Ол ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен оған 15 тәулікке әкімшілік қамау жазасы тағайындалды, - деп хабарлады Алматы қаласының ПД баспасөз қызметі. 

Полиция танымалдық үшін жасалған құқыққа қайшы әрекеттер міндетті түрде заң аясында бағаланып, тиісті жауапкершілікке әкелетінін ескертеді.

Еске салайық, бұған дейін Астанада полиция формасын киіп, әлеуметтік желіге видео түсірген блогер жазаланды.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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