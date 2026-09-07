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Күзге қарай бітім бола ма? Мәскеу мен Киевтегі келіссөз не көрсетті?

7 Қыркүйек 2026, 19:10
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 7 Қыркүйек 2026, 19:10
7 Қыркүйек 2026, 19:10
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

SarapSoz-дің кезекті шығарылымында Ресей мен Украина арасындағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған келіссөздердің жаңа кезеңін талқылаймыз, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Дональд Трамптың арнайы өкілі Стив Уиткоф пен Джаред Кушнер Мәскеуде Владимир Путинмен үш сағаттан астам жабық келіссөз өткізіп, кейін Киевке барды. Тараптар нақты не туралы келісіп жатыр?

Сондай-ақ келіссөздердің одан әрі өрбуі Қазақстанға қалай әсер етуі мүмкін және еліміздің бұл үдерістегі ұстанымы қандай болуы ықтимал деген мәселеге де тоқталдық.

Осы және өзге де сұрақтарды халықаралық сарапшы Айнұр Ноғаевамен талқыға салдық.

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