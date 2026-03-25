Курчатовта мас әйел тұрақта тұрған көлікті соққан

Көлік иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Бүгiн 2026, 22:42
бейнебақылау камерасынан скриншот
Бүгiн 2026, 22:42
Фото: бейнебақылау камерасынан скриншот

Курчатовта мас әйел тұрақта тұрған көлікті соғып, 3 көлікке зақым келтірген, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алдын ала мәлімет бойынша, әйел мас күйінде күйеуіне тиесілі автокөліктің рөліне отырып, тұрақта тұрған көліктерді соққан. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.

Жол апатынан кейін қатысушылар медициналық мекемеге сараптамаға жеткізілді. Тексеру нәтижесі әйелдің орташа деңгейде мас болғанын көрсетті.

Полиция анықтағандай, автокөлік иесі – әйелдің күйеуі де мас болған және көлікті жүргізуші куәлігі жоқ адамға берген.

Екеуі де әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Іс материалдары сотқа жолданды. 

Абай облысының полиция департаментінде мас күйде көлік жүргізу, сондай-ақ рөлді жүргізуші куәлігі жоқ адамға беру өрескел құқық бұзушылық екенін және ауыр салдарға әкелуі мүмкін екенін еске салды.

