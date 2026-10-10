Криштиану Роналду Португалия құрамасындағы даудан кейінгі алғашқы матчында гол соқты
Спортшы «Әл-Насрдың» жеңісіне үлес қосты.
10 Қазан 2026, 18:19
БӨЛІСУ
10 Қазан 2026, 18:1910 Қазан 2026, 18:19
223Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images
«Әл-Наср» (Эр-Рияд) Сауд Арабиясы чемпионатының сегізінші турында өз алаңында «Әл-Дирияны» (әд-Дирия) 3:0 есебімен жеңді. Матч ел астанасында өтіп, алаң иелерінің пайдасына аяқталды.
Гол соққан ойыншылар: португалиялық шабуылшы Криштиану Роналду (23-минут), португалиялық жартылай қорғаушы Саму Кошта (35-минут) және франциялық вингер Кингсли Коман (77-минут).
19 ұпай жинаған «Әл-Наср» қосымша көрсеткіштер бойынша «Әл-Кадисиядан» қалып, турнир кестесінде екінші орында тұр. Ал 11 ұпайы бар «Әл-Дирия» сегізінші сатыға жайғасқан.
Бұл матч Криштиану Роналду үшін Португалия құрамасындағы даудан кейінгі алғашқы ойын болды. 41 жастағы шабуылшы бас бапкер Жорже Жезушпен арадағы жанжалдан кейін ұлттық құраманың орналасқан жерінен кеткен еді.
Ең оқылған:
- «Туыстарыңызға сыйлық келді»: Әйел 5 млн теңгесінен айырыла жаздады
- Астана тұрғындарына 86 500 теңгеге дейін көмек беріледі: Төлемді кімдер алады?
- Мұнай нарығында Brent пен WTI маркалары арзандады
- Үйді қай мезгілде сатып алған тиімді? Сарапшылар ең қолайлы кезеңдерді атады
- Алматы маңында иттерге арналған панажай иесін өлтіріп кеткен