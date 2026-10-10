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  • Криштиану Роналду Португалия құрамасындағы даудан кейінгі алғашқы матчында гол соқты

Криштиану Роналду Португалия құрамасындағы даудан кейінгі алғашқы матчында гол соқты

Спортшы «Әл-Насрдың» жеңісіне үлес қосты.

10 Қазан 2026, 18:19
АВТОР
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Carlos Rodrigues/Getty Images 10 Қазан 2026, 18:19
10 Қазан 2026, 18:19
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Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

«Әл-Наср» (Эр-Рияд) Сауд Арабиясы чемпионатының сегізінші турында өз алаңында «Әл-Дирияны» (әд-Дирия) 3:0 есебімен жеңді. Матч ел астанасында өтіп, алаң иелерінің пайдасына аяқталды.

Гол соққан ойыншылар: португалиялық шабуылшы Криштиану Роналду (23-минут), португалиялық жартылай қорғаушы Саму Кошта (35-минут) және франциялық вингер Кингсли Коман (77-минут).

19 ұпай жинаған «Әл-Наср» қосымша көрсеткіштер бойынша «Әл-Кадисиядан» қалып, турнир кестесінде екінші орында тұр. Ал 11 ұпайы бар «Әл-Дирия» сегізінші сатыға жайғасқан.

Бұл матч Криштиану Роналду үшін Португалия құрамасындағы даудан кейінгі алғашқы ойын болды. 41 жастағы шабуылшы бас бапкер Жорже Жезушпен арадағы жанжалдан кейін ұлттық құраманың орналасқан жерінен кеткен еді.

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