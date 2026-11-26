Кремльде Тоқаев пен Путиннің кездесуі өтті
Кездесу барысында мемлекеттер басшылары цифрландыру мен жасанды интеллектіні дамыту мәселелерін талқылады.
26 Қараша 2026, 01:18
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26 Қараша 2026, 01:1826 Қараша 2026, 01:18
157Фото: Ақорда
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресей Президенті Владимир Путин Кремльде кездесті.
Кездесу барысында мемлекеттер басшылары цифрландыру мен жасанды интеллектіні дамыту мәселелерін, сондай-ақ 27 қарашада өтетін AI Journey 2026 халықаралық конференциясын талқылады.
Сонымен қатар екіжақты саяси және сауда-экономикалық ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен оны одан әрі дамыту перспективаларына баса мән берілді.
Бұған дейін Мемлекет басшысының AI Journey 2026 халықаралық конференциясына қатысу үшін Мәскеу қаласына жұмыс сапарымен барғанын жазғанбыз.
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